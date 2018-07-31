Если сотрудник получит травму в результате несчастного случая на производстве, работодатель должен провести расследование в установленном порядке и составить акт в двух экземплярах. В нем указывают причины произошедшего, а также степень вины как сотрудника, так и работодателя. В зависимости от этого определяют размер компенсаций. Право на безопасный труд – один из основных принципов трудовых отношений (ст. 2 ТК). Работодатель обязан создать для сотрудников безопасные условия труда, которые отвечают государственным нормативным требованиям (ст. 22 ТК). Кроме того, выплата компенсаций на лечение и возмещение утраченного заработка гарантирована законом (ст. 184 ТК). Сотрудник, который отказывается от претензий и пишет отказ от расследования, признает себя виновным в происшествии. В результате несчастный случай не признают страховым, а работник не получит компенсацию.