1431 июля 2018

Во время рабочего процесса сотрудник получил ожог руки и отказался от расследования. Он сослался на то, что получил травму по невнимательности, повреждение легкое и быстро заживет. Можем ли мы не проводить расследование несчастного случая?

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отвечает:

Если сотрудник получит травму в результате несчастного случая на производстве, работодатель должен провести расследование в установленном порядке и составить акт в двух экземплярах. В нем указывают причины произошедшего, а также степень вины как сотрудника, так и работодателя. В зависимости от этого определяют размер компенсаций. Право на безопасный труд – один из основных принципов трудовых отношений (ст. 2 ТК). Работодатель обязан создать для сотрудников безопасные условия труда, которые отвечают государственным нормативным требованиям (ст. 22 ТК). Кроме того, выплата компенсаций на лечение и возмещение утраченного заработка гарантирована законом (ст. 184 ТК). Сотрудник, который отказывается от претензий и пишет отказ от расследования, признает себя виновным в происшествии. В результате несчастный случай не признают страховым, а работник не получит компенсацию.

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