1831 июля 2018

В результате расследования несчастного случая на производстве мы установили, что он произошел по вине одного из сотрудников. Имеем ли мы право его уволить?

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отвечает:

Сотрудника можно уволить, если он допустил грубое нарушение трудовых обязанностей. Например, если комиссия установит, что он не соблюдал правила охраны труда и это привело к тяжким последствиям в виде несчастного случая на производстве (подп. «д» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК). Причастность сотрудника к несчастному случаю и степень его вины подтвердите специальным актом комиссии, которую создают для расследования несчастного случая (ст. 229 ТК). Состав комиссии, в которой должно быть не менее трех человек, утвердите приказом в произвольной форме (ч. 3 ст. 229 ТК). Численность и состав могут меняться в зависимости от обстоятельств происшествия. Следует отметить, что в рассматриваемой ситуации увольнение является мерой дисциплинарного взыскания (ч. 3 ст. 192 ТК).

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