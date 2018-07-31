Однозначного ответа на этот вопрос нет. Несчастным случаем на производстве можно признать любое происшествие, которое случилось с сотрудником в рабочее время, в том числе во время перерывов, а также в нерабочие праздничные и выходные дни на территории организации (ст. 227 ТК). Если несчастный случай на производстве подтвердили в установленном порядке, его признают страховым и назначают выплаты пострадавшим (ст. 3, 8 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). Событие признают несчастным случаем только после расследования. Каждое происшествие нужно рассматривать строго в индивидуальном порядке, правильно квалифицировать события, которые причинили вред жизни или здоровью пострадавшего, и оформить документы (ст. 227–231 ТК).

Суды по отношению к драке придерживаются разных позиций. Так, например, суд решил, что травма работника из-за драки не является производственной, поскольку он нарушил трудовую дисциплину, а не получил ее при исполнении трудовых обязанностей (определение Санкт-Петербургского городского суда от 16.01.2012 № 33-13/2012). Верховный суд признал несчастным случаем на производстве смертельный исход, который произошел до начала рабочего времени на территории предприятия, поскольку в это время сотрудники должны приводить одежду и рабочее место в порядок перед началом работы (определение Верховного суда от 13.05. 2008 № 69-В08-5).