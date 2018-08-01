411 августа 2018

В принятом законе о ККТ есть изменения, которые касаются всех компаний?

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отвечает:

Да. У компаний и предпринимателей появится обязанность использовать ККТ при всех безналичных расчетах с физлицами за товары, работы и услуги.

Например, если физлицо переводит наличные деньги продавцу через отделение банка или терминал. Но это правило заработает не сразу, а только с 1 июля 2019 года (п. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ).

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