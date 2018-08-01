Да, компания обязана уведомлять о госслужащих, с которыми заключила трудовой договор, в течение двух лет после их увольнения со службы (ч. 3 ст. 64.1 ТК, Указ Президента от 18.05.2009 № 557).

Отправьте сообщение в ИФНС, где раньше работал ваш сотрудник. Срок — 10 календарных дней после заключения договора. Иначе организацию оштрафуют до 500 000 руб. (ст. 19.29 КоАП). В сообщении укажите Ф. И. О. сотрудника, дату рождения, должность на госслужбе, полное и сокращенное наименование вашей организации, дату и номер приказа о приеме на работу, дату трудового договора и его срок, наименование новой должности и его обязанности.

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