Во всех случаях нужно извещать ту инспекцию, на территории которой непосредственно произошел несчастный случай. Так, например, если головная организация расположена в Вологде, а неприятность случилась в ее обособленном подразделении в другой области, то уведомить нужно трудовую инспекцию по области, в которой зарегистрировано это подразделение.

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Извещать трудовую инспекцию нужно не обо всех несчастных случаях, а только о тех, что привели к тяжелым последствиям или смерти пострадавшего или затронули двух и более человек (ч. 1, 2 ст. 228.1 ТК). Также о таких случаях необходимо сообщить и родственникам пострадавших (абз. 5 ст. 228 ТК).