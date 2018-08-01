Нет, членами комиссии по расследованию несчастного случая родственники быть не могут. Это может привести к конфликту интересов (ст. 10, 11 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ).

При расследовании тяжелого несчастного случая или со смертельным исходом комиссию обычно возглавляет государственный инспектор труда. Если все происходит в организации, где его родной брат работает специалистом по охране труда, возникает конфликт интересов. Личная заинтересованность инспектора может помешать принять беспристрастное решение. Поэтому инспектор, который участвует в работе комиссии на правах ее члена или привлеченного эксперта, обязан принять все меры, чтобы не допустить конфликта интересов.

Инспектор обязан уведомить свое руководство о сложившейся ситуации и отказаться от работы в комиссии данной организации. В организацию, где произошел несчастный случай, направят другого представителя надзорного органа.