171 августа 2018

У нас крупная производственная компания, в которой произошел тяжелый несчастный случай. Для его расследования мы создаем специальную комиссию. Можно ли в ее состав включать родных братьев, если один из них – специалист комитета государственного надзора, второй – специалист по охране труда в нашей компании?

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отвечает:

Нет, членами комиссии по расследованию несчастного случая родственники быть не могут. Это может привести к конфликту интересов (ст. 10, 11 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ).

При расследовании тяжелого несчастного случая или со смертельным исходом комиссию обычно возглавляет государственный инспектор труда. Если все происходит в организации, где его родной брат работает специалистом по охране труда, возникает конфликт интересов. Личная заинтересованность инспектора может помешать принять беспристрастное решение. Поэтому инспектор, который участвует в работе комиссии на правах ее члена или привлеченного эксперта, обязан принять все меры, чтобы не допустить конфликта интересов.

Инспектор обязан уведомить свое руководство о сложившейся ситуации и отказаться от работы в комиссии данной организации. В организацию, где произошел несчастный случай, направят другого представителя надзорного органа.

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