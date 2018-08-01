211 августа 2018

Должна ли российская организация на упрощенке платить НДС, если она получает юридические услуги от американской компании?

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отвечает:

Да, нужно исчислить и удержать НДС с вознаграждения иностранной организации.

По общему правилу компании на упрощенке не признаются плательщиками НДС. Но спецрежим не освобождает организацию от обязанностей налогового агента [п. 5 ст. 346.11 НК].

Иностранные компании — тоже налогоплательщики, если по их операциям есть объект по НДС [ст. 143, 161 НК]. Но, когда они не состоят на учете в ФНС, исчислять и уплачивать налог будет российский контрагент.

Объект по НДС возникает, если местом реализации признается территория России. Когда оказывают юридические услуги, место реализации определяют по месту, где ведет деятельность заказчик [подп. 4 п. 1 ст. 148 НК]. То есть в вашем случае услуга считается облагаемой операцией для иностранной компаниии, а вы считаетесь налоговым агентом по НДС [п. 2 ст. 161 НК].

Если же договор заключили с российским представительством иностранной организации, то компании на упрощенке не нужно платить НДС за контрагента. Он сделает это самостоятельно.

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