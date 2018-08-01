131 августа 2018

Как компании учитывать НДС с предоплаты, которую она получила не напрямую, а через посредника?

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отвечает:

В первую очередь компании необходимо выписать счет-фактуру по данным документа, который ей представит посредник.

Нужно учитывать, что покупатель, за которого посредник заплатил аванс по договору поставки, не выбывает из правоотношений. Поэтому в документе должно быть наименование фактического покупателя, а не посредника. Его требуется показать в строке 6 счета-фактуры [письмо Минфина от 10.05.2012 № 03-07-09/47, письмо ФНС от 05.08.2013 № ЕД-4-3/14103@].

Счет-фактуру на аванс за свой товар регистрируйте в книге продаж за период, когда агент получил предоплату. После фактической отгрузки товара организация вправе будет принять к вычету НДС, начисленный с аванса. Сделать это она сможет в обычном порядке, никаких особенностей в этой части нет [п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК].

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