Только если компания находится в регионе, где сотрудники получают пособия напрямую из ФСС. В этих регионах организации обязаны сообщать фонду о тех, кто досрочно вышел из отпуска по уходу за ребенком (п. 4.2 Положения, утв. постановлением Правительства от 21.04.2011 № 294).

Чтобы направить уведомление в фонд, у работодателя есть три календарных дня с момента, когда сотрудница потеряла право на пособие. Если этого не сделаете, компании придется возместить пособие из своих денег.

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