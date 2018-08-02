302 августа 2018

Сотрудница досрочно вышла из отпуска по уходу за ребенком на полный рабочий день. Надо ли уведомить об этом ФСС?

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отвечает:

Только если компания находится в регионе, где сотрудники получают пособия напрямую из ФСС. В этих регионах организации обязаны сообщать фонду о тех, кто досрочно вышел из отпуска по уходу за ребенком (п. 4.2 Положения, утв. постановлением Правительства от 21.04.2011 № 294).

Чтобы направить уведомление в фонд, у работодателя есть три календарных дня с момента, когда сотрудница потеряла право на пособие. Если этого не сделаете, компании придется возместить пособие из своих денег.

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