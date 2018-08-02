Сообщите приставу-исполнителю и взыскателю, что сотрудник уволился. Срок — не позже следующего дня после увольнения (ч. 4.1 ст. 98 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ).

Важная статья:

Чем могут навредить компании уволенные сотрудники

Верните приставу копию исполнительного документа. На ней напишите, что сотрудник сменил работу, и сделайте отметку о суммах, которые успели удержать. Также верните взыскателю документ, который получили от него. В трехдневный срок сообщите приставу и взыскателю о новом месте работы бывшего сотрудника-алиментщика, если оно известно.

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