172 августа 2018

Мы поменяли название должностей в штатном расписании. Одну из них занимает декретница. Изменилось только название должности, а трудовые функции остались прежние. Можно подписать с ней дополнительное соглашение к трудовому договору, когда она выйдет из отпуска?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Безопаснее подписать дополнительное соглашение сразу, как только решили изменить название должности.

Трудовая функция — это обязательное условие трудового договора, и поменять ее можно только по соглашению сторон (ст. 57, 72 ТК). И хотя меняется только название, трудинспекторы сейчас считают, что нужно предупредить работницу не меньше чем за два месяца. Направьте работнице выписку из приказа, которым утвердили новое название должности. Также вышлите два экземпляра дополнительного соглашения к трудовому договору. В нем поставьте дату, с которой должность будет называться по-другому. Пропишите, что трудовые функции при этом не изменились. Попросите подписать и выслать в компанию экземпляр соглашения.

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.