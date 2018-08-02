Безопаснее подписать дополнительное соглашение сразу, как только решили изменить название должности.

Трудовая функция — это обязательное условие трудового договора, и поменять ее можно только по соглашению сторон (ст. 57, 72 ТК). И хотя меняется только название, трудинспекторы сейчас считают, что нужно предупредить работницу не меньше чем за два месяца. Направьте работнице выписку из приказа, которым утвердили новое название должности. Также вышлите два экземпляра дополнительного соглашения к трудовому договору. В нем поставьте дату, с которой должность будет называться по-другому. Пропишите, что трудовые функции при этом не изменились. Попросите подписать и выслать в компанию экземпляр соглашения.