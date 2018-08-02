Сотрудник не вправе работать по совместительству на полную ставку даже во время отпуска по основному месту.

Время, которое свободно от работы, сотрудник использует по своему усмотрению. Например, он вправе устроиться на работу по совместительству. При этом есть ограничения по продолжительности дополнительного труда.

Работа по совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда сотрудник свободен от основной работы, он может трудиться полную смену на другом месте.

Но в любом случае норма труда для совместителей за месяц составляет половину от нормы для основных работников (ст. 284 ТК). Это значит, что на полную ставку сотрудника на вторую работу принимать нельзя.