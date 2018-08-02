НК не обязывает вас регистрировать подразделение. Но если этого не сделать, не получится поставить на учет транспорт.

По месту недвижимости нет работников с трудовыми договорами на срок больше месяца. Поэтому нет оснований считать, что появилось обособленное подразделение, и регистрировать его в налоговой (ст. 11 НК, письмо Минфина от 28.12.2017 № 03-01-15/88027).

Компания обязана платить налог на имущество, если владеет недвижимостью. Также по месту, где зарегистрировали автомобиль, перечисляют транспортный налог. Поэтому организация будет состоять на учете в местной ИФНС (ст. 83 НК). Но обращаться в инспекцию не потребуется.

Налоговики сами поставят компанию на учет в течение пяти рабочих дней после того, как получат сведения из Росреестра или ГИБДД (абз. 4 п. 2 ст. 84 НК). Эти ведомства обязаны передавать данные в ФНС, когда зарегистрируют за организацией имущество.

Обязанности регистрировать обособленный офис у вас нет. Но без этого вы не сможете поставить транспорт компании на учет в ГИБДД. Ведь его регистрируют по местонахождению организации или ее подразделений (п. 24.3 Правил, утв. приказом МВД от 24.11.2008 № 1001).