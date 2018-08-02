Налоговики сами зачтут прошлогоднюю переплату в счет авансов по этому же налогу.

Инспекторы зачитывают переплату по заявлению компании (п. 4 ст. 78 НК). Письменная просьба о зачете необходима, если компания решила перераспределить лишние суммы в счет других налогов. Но это не потребуется, чтобы зачесть переплату в счет авансов по тому же виду налога.

Налоговики вправе самостоятельно погасить налоговую недоимку за счет переплаты (п. 5 ст. 78 НК). Они поступают так же, если компания не перечисляет в срок авансовые платежи по налогу на прибыль.

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По мнению Минфина, это законно (письмо от 15.03.2018 № 03-02-07/1/16043). Потому компания может просто не платить авансы, если знает, что у нее есть неиспользованная переплата по налогу.

Безопаснее свериться с инспекцией о сумме «запаса» на лицевом счете. Ведь инспекторы могли списать часть переплаты, чтобы погасить недоимку по другому налогу. Закажите справку о расчетах с бюджетом. Вы получите ее в течение пяти рабочих дней после того, как ваше обращение поступит в инспекцию (п. 127 Административного регламента, утв. приказом Минфина от 02.07.2012 № 99н).