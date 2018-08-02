222 августа 2018

С прошлого года у компании осталась переплата по налогу на прибыль. В 2018 году налог к уплате впервые получится по итогам полугодия. Надо ли отправить инспекторам письмо о зачете или все происходит в автоматическом режиме?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Налоговики сами зачтут прошлогоднюю переплату в счет авансов по этому же налогу.

Инспекторы зачитывают переплату по заявлению компании (п. 4 ст. 78 НК). Письменная просьба о зачете необходима, если компания решила перераспределить лишние суммы в счет других налогов. Но это не потребуется, чтобы зачесть переплату в счет авансов по тому же виду налога.

Налоговики вправе самостоятельно погасить налоговую недоимку за счет переплаты (п. 5 ст. 78 НК). Они поступают так же, если компания не перечисляет в срок авансовые платежи по налогу на прибыль.

По мнению Минфина, это законно (письмо от 15.03.2018 № 03-02-07/1/16043). Потому компания может просто не платить авансы, если знает, что у нее есть неиспользованная переплата по налогу.

Безопаснее свериться с инспекцией о сумме «запаса» на лицевом счете. Ведь инспекторы могли списать часть переплаты, чтобы погасить недоимку по другому налогу. Закажите справку о расчетах с бюджетом. Вы получите ее в течение пяти рабочих дней после того, как ваше обращение поступит в инспекцию (п. 127 Административного регламента, утв. приказом Минфина от 02.07.2012 № 99н).

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.