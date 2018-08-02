62 августа 2018

Мы ведем кассовые книги отдельно по головному и дополнительному офису. Можно выдавать зарплату сотрудникам филиала из кассы главного офиса?

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отвечает:

Можно выдавать зарплату сотрудникам по месту главного офиса, но стоит прописать это во внутренних документах.

Обособленное подразделение — это часть компании. Работники филиала трудятся для всей организации (ст. 55 ГК). Деньги в кассе любого подразделения принадлежат организации. Поэтому можно выдавать зарплату работникам из кассы головного офиса. А вот НДФЛ нужно перечислить в инспекцию по месту регистрации филиала (письмо Минфина от 07.08.2012 № 03-04-06/3–222).

Обычно работники получают заработок наличными там, где они выполняют работу (ст. 136 ТК). Поэтому трудинспекторы рекомендуют прописать во внутренних документах возможность выдавать зарплату из кассы главного офиса.

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