182 августа 2018

Программа пропустит отчет СЗВ-М, если сдать его досрочно?

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отвечает:

Да, вы можете отчитаться досрочно.

Не запрещено представлять сведения о застрахованных сотрудниках раньше срока [Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ]. При этом не получится отчитаться за два месяца вперед.

Приемная программа проверит СЗВ-М и, если найдет недочеты, сформирует протокол с кодом ошибки. Код 50 обозначает ошибки, с которыми отчет не примут. Например, когда отчетный период формы больше месяца, в котором машина проверяет СЗВ-М [табл. 7 к постановлению Правления ПФР от 07.12.2016 № 1077п]. Поэтому в июле вы не сможете сдать отчетность за август. Досрочно отчитаться в июле можно только за июль.

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