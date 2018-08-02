СНИЛС — обязательный элемент сведений о застрахованном [табл. 6 к постановлению № 1077п]. Без него отчет сдать не получится.

Проверочная программа фонда выдаст ошибку с кодом 30, если в электронном файле не записать СНИЛС работника. С таким недочетом СЗВ-М примут, но частично (информация ПФР от 02.06.2016). Затем компания получит уведомление с требованием уточнить сведения по «физику», для которого не прописали СНИЛС.

Данные о таком сотруднике фонд не сможет отразить в своей базе. Чтобы исправить ошибку, подойдет СЗВ-М с типом «дополняющая». Отправить ее нужно в течение пяти рабочих дней после того, как получили требование из фонда. Тогда компанию не оштрафуют (ст. 17 Закона № 27-ФЗ).