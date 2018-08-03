Да, компания обязана сообщить в территориальное отделение Главного управления по вопросам миграции МВД о том, что заключила трудовой договор с иностранцем. Срок для уведомления — три рабочих дня с момента, когда подписали договор (п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ). Если этого не сделать, штраф — 800 000 руб. или приостановление деятельности на 90 суток (ч. 3 ст. 18.15 КоАП). Такое же наказание получит организация, если сдаст уведомление с нарушением срока или порядка.

Важная статья:

С июля можно реже сообщать в МВД об иностранных сотрудниках

Уведомление оформите по форме из приказа МВД от 10.01.2018 № 11. В нем в разделе 1 заполните сведения о компании. В раздел 2 включите данные о работнике. В этом разделе в строки для сведений о документе, удостоверяющем личность, введите данные украинского паспорта. Также в разделе 2 заполните сведения о миграционной карте. Отправьте уведомление лично, по почте или в электронной форме.

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