Нет, оформлять разрешение на привлечение таких специалистов не нужно. Вы не обязаны получать его, если оформляете иностранцев, которые приехали без визы (п. 4.5 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ). Например, не требуется виза гражданам Украины, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Беларуси (письмо МИД от 27.04.2012 № 19261/кд). Если у таких иностранцев нет вида на жительство в России или разрешения на временное проживание, то они считаются временно пребывающими. Получать разрешение на их привлечение не нужно.

Кроме того, организация не обязана обращаться в службу занятости с заявкой о потребности в иностранцах. Такие заявки компании подают, только чтобы получить разрешение на привлечение визовых иностранцев (п. 3 ст. 18 Закона № 115-ФЗ).

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