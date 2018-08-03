Беларусь, как и Россия, Казахстан, Армения, Киргизия, входит в Евразийский экономический союз. Принять на работу сотрудников — граждан этих государств проще, чем других иностранцев. Они вправе работать в России без патента и визы (письмо МИД от 27.04.2012 № 19261/кд).

Компания не обязана оформлять для иностранцев из ЕАЭС приглашение на въезд. Они при приеме на работу представляют документы по списку из Трудового кодекса(п. 4 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014). Кроме этого такие сотрудники должны представить полис обязательного медицинского страхования. Минтруд считает, что полис ОМС должен действовать не меньше срока трудового договора (письмо Минтруда от 26.09.2016 № 16-4/В-465). Но ведомство не уточняет, как оформлять полис, если с работником подписали бессрочный трудовой договор. Поэтому безопаснее каждый раз продлевать срок полиса, если он закончится раньше, чем работник уволится.

Важная статья:

Инспекторы нашли у вас сделку с иностранным контрагентом

Требовать от работника полис ОМС не нужно, если компания заключает с больницей договор об оказании ему платных медицинских услуг (ч. 1 ст. 327.3 ТК, п. 3 ст. 98 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014).

В общем случае компания должна уведомлять миграционную службу о том, что приняли на работу сотрудника — гражданина стран Евразийского союза (Указ Президента от 05.04.2016 № 156). Исключение действует только для граждан Беларуси. Уведомлять о приеме на работу таких сотрудников не нужно (постановление ВС от 30.05.2017 № 78-АД17-19).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>