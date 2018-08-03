Налоговики должны принять бухгалтерскую отчетность на бумаге. Если инспекторы отказали вам, с ними можно спорить.

Формы бухгалтерской отчетности утверждены приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н. В документе не прописали формат для электронного документа. По закону о бухучете и по НК это необязательно.

Налоговики предпочитают получать баланс в электронном виде. Они сами рекомендовали электронный формат для бухгалтерской отчетности (приказ ФНС от 20.03.2017 № ММВ-7-6/228@). Ведь так им удобнее обрабатывать информацию, которая поступает от налогоплательщиков. Но это лишь рекомендация, поэтому служба не настаивает на электронке. Значит, сдавать баланс на бумаге тоже можно (письмо ФНС от 09.12.2015 № СД-4-3/21620). Налоговики, которых мы опросили, подтвердили, что принимают баланс у компаний на бумажных носителях.

Важная статья:

Появится новая отчетность для компаний и ИП

Годовую бухгалтерскую отчетность организация вправе представить на бумаге. В НК не установлена обязанность для компаний переводить баланс в электронный формат.

Налогоплательщик вправе подать отчетность по электронке, но это не обязанность (письма Минфина от 11.06.2015 № 03-02-08/34055, ФНС от 10.01.2012 № АС-4-3/10@). Компания может представить баланс на бумаге лично или прислать по почте.