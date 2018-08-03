243 августа 2018

Компания дает покупателю накладную, где расписывает весь товар. Можно ли в кассовом чеке пробивать весь товар одной строкой?

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отвечает:

Нет. Нужно писать наименование каждого товара в чеке отдельно, даже если в накладной вы называете все подробно.

В кассовом чеке надо показать обязательные реквизиты. Наименование товаров входит в их число (абз. 9 п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). То, что вы прописываете эту информацию в накладной, не освобождает вас от обязанности выполнять требования к чеку ККТ.

Исключение действует только для предпринимателей на спецрежиме. Им пока не требуется прописывать наименование товара в кассовом чеке. Такая обязанность появится у бизнесменов только с 1 февраля 2021 года (п. 17 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ).

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