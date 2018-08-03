Неучтенную амортизацию не нужно показывать в декларации по налогу на прибыль.

Компании вправе уменьшать налоговую базу на траты, которые считаются расходами. Можно учитывать расходы в виде амортизационных отчислений (п. 2 ст. 253 НК). Если компания решит не списывать траты на основные средства, она не занизит налоговую базу и сумму налога.

Амортизацию отражают в отчетности по налогу на прибыль (утв. приказом ФНС от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@).

Суммы амортизации компания списывает или в составе косвенных, или в составе прямых расходов. Все зависит от того, как используют основные средства.

Эти расходы компания указывает свернуто в строке 010 или 040 приложения 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль. Кроме того, сведения об амортизации отражают в строках 131–135 приложения 2 к листу 02. В них сведения справочные — так нам сообщили налоговики, которых мы опросили.

Вы можете заполнить строки 131–135 приложения 2 к листу 02, но не учитывать их показатели для суммы по строке 010 или 040. Это право компании, налоговики не предъявят претензий. Если решите оставить строки 131–135 пустыми, у инспекции тоже не будет вопросов. Ведь вы не учли в расходах амортизационные отчисления, значит и отдельно такие суммы можно не отражать. С этим согласны инспекторы на местах.