В записи о переводе отразите название обособленного подразделения, в котором теперь будет работать ваш сотрудник.

Записи вносят в трудовую книжку на основании приказа руководителя. А чтобы издать приказ, нужно подписать дополнительное соглашение о переводе сотрудника в филиал (ст. 57 ТК). Ведь новое назначение меняет условия трудового договора.

В трудовой книжке работника нужно отразить, что его переводят в подразделение в другой местности (п. 10 Правил, утв. постановлением Правительства от 16.04.2003 № 225). Также пропишите должность, в которой продолжит трудиться работник на новом месте. Запись в графе 3 раздела «Сведения о работе» может выглядеть так: «Переведен в филиал в город Ухта на должность старшего менеджера».