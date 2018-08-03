93 августа 2018

Наша компания переводит сотрудника в филиал в другом городе. Как сделать запись в трудовой книжке?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

В записи о переводе отразите название обособленного подразделения, в котором теперь будет работать ваш сотрудник.

Записи вносят в трудовую книжку на основании приказа руководителя. А чтобы издать приказ, нужно подписать дополнительное соглашение о переводе сотрудника в филиал (ст. 57 ТК). Ведь новое назначение меняет условия трудового договора.

В трудовой книжке работника нужно отразить, что его переводят в подразделение в другой местности (п. 10 Правил, утв. постановлением Правительства от 16.04.2003 № 225). Также пропишите должность, в которой продолжит трудиться работник на новом месте. Запись в графе 3 раздела «Сведения о работе» может выглядеть так: «Переведен в филиал в город Ухта на должность старшего менеджера».

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.