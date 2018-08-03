Удержите налог при выплате «физику» дохода в виде процентов.

Компания может заключить с «физиком» договор, по которому она будет выплачивать ему проценты. Эти суммы будут его доходом (подп. 1 п. 1 ст. 208, п. 3 ст. 43 НК). Доходы от процентов по займу не упоминаются в перечне затрат, которые не облагают НДФЛ (ст. 217 НК). Значит, их нужно включить в налоговую базу.

Доход от процентов по займу включают в налоговую базу по НДФЛ на дату его фактического получения. То есть в день фактической выплаты процентов (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК). Организация будет налоговым агентом. Она исчислит, удержит и перечислит налог в бюджет (п. 1 ст. 226 НК).