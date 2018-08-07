187 августа 2018

Роспотребнадзор предупредит компанию о том, что идет контрольная закупка?

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отвечает:

Нет. Роспотребнадзор не объявит, что проводит закупку.

Ревизоры придут как обычные покупатели и будут одеты в штатское. Уже после закупки и только если выявят нарушения, они покажут удостоверение и приказ на закупку [п. 4.2 ст. 16.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ].

Контролеры выпишут предписание устранить нарушения. Но даже если выполнить требование, все равно возможен штраф.

Но у компании все же есть возможность заподозрить проверку. Ведь контролер проводит закупку либо при двух свидетелях, либо он ведет видеосъемку [п. 5 ст. 16.1 Закона № 294-ФЗ].

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