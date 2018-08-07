157 августа 2018

Сотрудница через месяц пойдет в декрет. В 2017 и 2016 годах у нее была высокая зарплата. Поэтому она будет получать максимальное пособие. Но у нас сейчас нет денег, чтобы сразу перечислить работнице декретные. Что нам делать? Картотеки на счете нет.

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отвечает:

В таком случае необходимо обратиться в ФСС.

Действуйте точно так же, как и при обычном возмещении пособия в ФСС [ч. 2 ст. 4.6 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ]. Для этого в фонд надо представить пакет документов: заявление сотрудника, справку-расчет и копии подтверждающих документов [приказ Минздравсоцразвития от 04.12.2009 № 951н].

Фонд выделит средства в течение 10 календарных дней после представления документов. В частности, он запросит информацию в банках, действительно ли на счетах страхователя нет денежных средств.

Фонд вправе и отказать компании. Например, если она представила не все документы. В таком случае надо исправлять недочеты и сдать бумаги повторно.

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