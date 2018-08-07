Папа вправе пойти в отпуск по уходу в любое время после рождения малыша.

Обычно женщина дожидается конца декрета и только после этого идет в отпуск по уходу. Ведь пособие в отпуске по беременности и родам больше, чем в отпуске по уходу. Одновременно находиться в двух отпусках нельзя.

Право на отпуск по уходу возникает сразу же после рождения ребенка. Папа может начать использовать его в день рождения малыша. Но в таком случае маме потребуется отказаться от отпуска по беременности и родам и вернуть часть пособия.

Нельзя, чтобы один родитель находился в отпуске по беременности и родам, а другой — в отпуске по уходу за этим же малышом. Возможно, что папино ежемесячное пособие будет больше декретных. Тогда это будет выгодно семье.

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