Необходимо оплатить все дни болезни.

Компания оплачивает сотрудникам период временной нетрудоспособности [ч. 1 ст. 6 Закона № 255-ФЗ]. Правило распространяется и на работников по срочному договору. Но если договор на срок менее шести месяцев, нужно оплатить не более 75 дней болезни по такому контракту [ч. 4 ст. 6 Закона № 255-ФЗ].

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Что изменится в вашей работе с электронными больничными

Больничный начался в период, когда действовал срочный договор. Болезнь длилась семь дней. Следовательно, надо оплатить все дни нетрудоспособности, в том числе за период после увольнения. Не важно, что, когда больничный закончился, договор уже не действовал. Пособие начислите как обычно в зависимости от страхового стажа сотрудника.