217 августа 2018

Два сотрудника компании были в командировке. Перечислили им на карты одинаковую сумму на командировочные расходы. Расплачивались они по очереди, но сразу за двоих. Например, билеты покупал один, а такси оплачивал другой. Получается, каждый потратил разные суммы. Как это отразить в авансовом отчете? Поделить общую сумму на двоих или рассчитать, кто сколько потратил?

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отвечает:

Каждый из работников запишет в своем авансовом отчете те суммы, которые потратил именно он.

Компания выдает работникам аванс, когда отправляет их в командировку (п. 10 постановления Правительства от 13.10.2008 № 749).

О том, как потратили средства, сотрудники отчитаются, когда вернутся. Каждый работник должен представить свой авансовый отчет с подтверждающими документами.

В вашем случае получается, что нужно возместить работнику стоимость командировочных расходов на его коллегу. Если учесть траты сотрудника только на себя, то он получит лишь частичное возмещение и потратит собственные деньги.

Компания обязана оплатить свои расходы сама, а не за счет работников. Оба сотрудника отправились в командировку по заданию работодателя. Поэтому необходимо полностью возместить им траты.

Налоговики могут поинтересоваться, почему к авансовому отчету одного работника приложили квитанции на оплату двух номеров в гостинице или двух билетов на один маршрут. На этот случай возьмите у работника письменные объяснения о том, почему он расплатился за двоих.

Инспекторы на местах, которых мы опросили, не посчитают ошибкой плату за коллегу. Но только когда они одновременно были в одной и той же командировке. Если контролерам пояснить траты, они не станут предъявлять претензии к расходам. Главное, чтобы их подтвердили документами. Тогда компания сможет учесть расходы при расчете налога на прибыль (п. 1 ст. 252, подп. 12 п. 1 ст. 264 НК).

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