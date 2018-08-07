Используйте код 2002 для производственной премии и код 2003 для выплаты к празднику.

В справке 2-НДФЛ компания проставляет коды для каждого вида дохода. Их нужно взять из приложения 1 к приказу Минфина от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@.

Факт, что премия разовая, на выбор кода не влияет. Для премий за результаты работы нужно использовать код 2002. Также его применяют ко всем выплатам, кроме заработка, на которые работник вправе рассчитывать по условиям трудового договора (письмо ФНС от 11.08.2017 № ГД-4-11/15902@).

Для премии к празднику нет отдельного кода. В таком случае компания вправе проставить в 2-НДФЛ код 4800. Но вы прописали в приказе, что выдали премию за счет чистой прибыли. Поэтому ваша выплата попадает в тот вид дохода, который обозначают кодом 2003. Налоговики считают, что этот код нужно применить к любым премиям, которые не связаны с трудом (письмо ФНС от 07.08.2017 № СА-4-11/15473@).