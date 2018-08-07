187 августа 2018

Получили требование об уплате налога и пеней в срок до 29 мая 2018 года. Само требование от 8 мая, но на конверте штамп об отправке 25 мая. Мы получили его только 1 июня. Заплатили сразу же, но со счета учредителя. Наш счет инспектор заблокировал как раз 1 июня за просрочку требования. Это правильно?

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отвечает:

Нет, инспектор действовал незаконно.

Требование об уплате налога инспектор может передать лично, направить по электронке или по почте. Считается, что компания получила требование, когда прошло шесть рабочих дней после отправки почтой (п. 6 ст. 6.1, п. 6 ст. 69 НК). В вашем случае это было бы 5 июня.

Необходимо заплатить налог в течение восьми рабочих дней после того, как получили требование (п. 4 ст. 69 НК). Вам нужно было выполнить требование не позже 13 июня. Налоговики могут поставить срок больше, чем восемь дней, но не меньше.

Инспектор поздно отправил требование. Он не учел время на доставку письма. Напишите в УФНС жалобу на действия этого инспектора, в том числе - на решение о заморозке счета. Приложите копию конверта со штампом отправки, а также квитанцию от 1 июня 2018 года об оплате налога и пеней.

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