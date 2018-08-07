Все зависит от условий договора.

Зарплату начисляют за фактически отработанное время или объем работ (ст. 129, 132 ТК). За работу сверх нормы положена плата в большем размере. А оплата при недоработке часов зависит от причин, по которым не получилась норма.

Сотруднику не оплатят часы, если он их не отработал по своей вине. А вот если это компания не обеспечила ему работу, то она обязана оплатить нормативное количество часов по среднему заработку (ст. 157 ТК).

В вашем случае именно график не позволяет сотруднику отработать норму. Поэтому сторож вправе требовать от компании заплатить ему за недоработку (апелляционное определение Пермского краевого суда от 19.05.2014 № 33-4248-2014).