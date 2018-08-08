Работодатель не вправе отказаться предоставлять работнику отпуск, который тот не использовал в предыдущие периоды.

Организации обычно прописывают в приказе, за какой период предоставляют ежегодный отдых. Необязательно, чтобы в 2018 году работник отгуливал отпуск за последний рабочий год. Компания вправе прописать в приказе более ранний период, и это она решает самостоятельно. Тогда получается, что работник использовал 28 дней отпуска за период двухлетней давности. Соответственно, он еще имеет право на отпуск за 2017 и 2018 годы. Поэтому не отказывайте работнику в отпуске.

Если в приказе на отпуск, который работник уже использовал, прописали последний период, то все равно не стоит ему отказывать в старом отпуске. Да, сотрудник обязан согласовать время отдыха с работодателем. Но чем быстрее компания предоставит отдых, тем быстрее она перестанет нарушать ТК. Ведь нужно предоставить сотруднику неиспользованный отпуск в течение 12 месяцев после периода, за который он заработал отдых [ст. 124 ТК]. Вы этот срок уже пропустили.

Безопаснее предоставить работнику старый отпуск, раз он сам об этом попросил. По-другому не получится избавиться от нарушений. Ведь полностью поменять неиспользованные дни на денежные выплаты компания вправе, лишь когда работник увольняется. А пока сотрудник работает, ему можно компенсировать только ту часть ежегодного отпуска, которая превышает 28 календарных дней [ст. 126 ТК].

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