328 августа 2018

Сотруднику нужен отпуск за свой счет на несколько месяцев. Руководитель согласен. Есть ли у компании риски, если предоставить такой отпуск?

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отвечает:

Компания ничем не рискует, когда предоставляет отпуск по просьбе работника.

Сотрудник может получить неоплачиваемый отпуск, если на это есть уважительная причина. Например, семейные обстоятельства. Уважительная причина или нет, решает работодатель. Продолжительность такого отпуска тоже определяют по соглашению между работником и компанией [ст. 128 ТК].

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