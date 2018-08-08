Компания ничем не рискует, когда предоставляет отпуск по просьбе работника.

Сотрудник может получить неоплачиваемый отпуск, если на это есть уважительная причина. Например, семейные обстоятельства. Уважительная причина или нет, решает работодатель. Продолжительность такого отпуска тоже определяют по соглашению между работником и компанией [ст. 128 ТК].

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