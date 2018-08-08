98 августа 2018

В компании есть бухгалтер, который работает по совместительству. Руководитель хочет сделать его еще и кассиром. Как все правильно оформить?

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отвечает:

Компания не вправе оформить бухгалтеру еще одно совместительство, если сотрудник уже трудится на 0,5 ставки.

Работник может выполнять в свободное от основной работы время обязанности по другой должности у одного работодателя [ст. 60.1 ТК]. При условии, что режимы работы бухгалтера и кассира не совпадают. Работа по совместительству не должна превышать половины нормы часов за месяц [ст. 284 ТК].

Бухгалтеру можно оформить совмещение, а не совместительство [ст. 60.2 ТК]. Тогда он будет выполнять работу кассира одновременно с бухучетом. Так компания не превысит лимит рабочего времени для совместителя.

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