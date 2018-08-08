Да, если работник соответствует требованиям к этой должности.

У руководителя есть несколько вариантов, как построить учет в организации. Он вправе возложить бухгалтерские обязанности на главбуха или другого сотрудника. Он также может заключить договор об оказании бухгалтерских услуг [ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ].

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Какие требования предъявляет к бухгалтерам новый профстандарт

Перечень требований к соискателю должности главбуха устанавливает директор компании в зависимости от вида ее деятельности и размера. При этом он руководствуется профессиональным стандартом [ст. 195.3 ТК]. У главбуха акционерного общества или страховой организации должно быть высшее образование, стаж работы в этой сфере [ч. 4 ст. 7 Закона № 402-ФЗ]. Дополнительные требования к главбуху или иному сотруднику, который ведет учет, могут устанавливать и другие законы.