178 августа 2018

Может ли сотрудник устроиться главным бухгалтером в компанию, которой оказывает бухгалтерские услуги по аутсорсингу?

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отвечает:

Да, если работник соответствует требованиям к этой должности.

У руководителя есть несколько вариантов, как построить учет в организации. Он вправе возложить бухгалтерские обязанности на главбуха или другого сотрудника. Он также может заключить договор об оказании бухгалтерских услуг [ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ].

Перечень требований к соискателю должности главбуха устанавливает директор компании в зависимости от вида ее деятельности и размера. При этом он руководствуется профессиональным стандартом [ст. 195.3 ТК]. У главбуха акционерного общества или страховой организации должно быть высшее образование, стаж работы в этой сфере [ч. 4 ст. 7 Закона № 402-ФЗ]. Дополнительные требования к главбуху или иному сотруднику, который ведет учет, могут устанавливать и другие законы.

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