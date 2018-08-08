Генеральный директор — работник организации. Значит, он может совмещать должности и исполнять обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от работы [ст. 60.2 ТК]. Размер доплаты устанавливают по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания или объема дополнительной работы [ст. 151 ТК].

Не забудьте оформить приказ и соглашение сторон трудового договора. Приказ директор издает сам, а соглашение сторон должен подписать учредитель или его уполномоченный представитель. Если директор — единственный учредитель компании, соглашение сторон не требуется.