328 августа 2018

Главбух собрался в отпуск. Его обязанности будет временно выполнять генеральный директор. Нужно ли при этом дополнительное соглашение к договору с генеральным директором и приказ?

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отвечает:

Генеральный директор — работник организации. Значит, он может совмещать должности и исполнять обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от работы [ст. 60.2 ТК]. Размер доплаты устанавливают по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания или объема дополнительной работы [ст. 151 ТК].

Не забудьте оформить приказ и соглашение сторон трудового договора. Приказ директор издает сам, а соглашение сторон должен подписать учредитель или его уполномоченный представитель. Если директор — единственный учредитель компании, соглашение сторон не требуется.

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