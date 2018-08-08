258 августа 2018

У нашей компании сейчас нет средств, чтобы рассчитаться с работниками. Мы приняли в компанию нового участника, и он внес в кассу деньгами вклад в уставный капитал. Можно ли потратить эту сумму на зарплату?

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отвечает:

Вы можете потратить уставный капитал на зарплату.

Уставный капитал — это минимальный гарантированный размер имущества компании (п. 1 ст. 14 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Деньги, которые компания получила от учредителя в качестве уставного капитала, становятся ее собственностью (п. 3 ст. 213 ГК).

Ограничений и специальных правил расходования средств в оплату уставного капитала нет. Их можно потратить на хозяйственные нужды, в том числе на выдачу зарплаты. При этом по итогам года чистые активы компании не должны быть меньше размера уставного капитала. Иначе есть риск ликвидации (п. 4 ст. 30 Закона № 14-ФЗ).

Когда учредитель вносит в кассу вклад деньгами, они пополняют активы. Компания отразит операцию по кредиту счета 75 «Расчеты по вкладам в уставный капитал» и по дебету счета 50 «Касса». Оплата труда за счет этих денег не затронет счета учета уставного капитала. Деньги спишут со счета 50 в дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

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