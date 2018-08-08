Безопаснее будет вернуть больничный лист сотруднице на исправление.

Больничный по уходу за больным ребенком нужно оплатить. Период, за который положено пособие, зависит от возраста ребенка (ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Например, если болеет ребенок до семи лет, то каждый случай нетрудоспособности оплачивают полностью. При болезни детей от 7 до 15 лет оплатят только 15 дней по каждому периоду болезни. Также есть годовые лимиты оплачиваемых дней по уходу за ребенком.

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Чтобы правильно рассчитать пособие, нужно знать возраст ребенка. У компании такие сведения есть. Но сотрудники ФСС на местах считают, что нельзя принимать к оплате бюллетень, где не прописан возраст ребенка.

Сведения о том, сколько лет ребенку, записывает врач. Поэтому самим вносить их рискованно. Попросите сотрудницу дооформить бланк в поликлинике.