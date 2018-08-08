188 августа 2018

10 июня у сотрудницы закончился отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Она на работу не вышла, сказала, что не планирует этого делать. Можно ли ее уволить без заявления?

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отвечает:

Вы можете уволить работницу за прогул.

Компания вправе расторгнуть трудовой договор с работником в случае прогула (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК). Но необходимо выяснить, почему сотрудник не пришел на работу. Причины могут быть уважительными. Например, декретница могла заболеть.

Дни отсутствия без причин компания вправе не оплачивать (ст. 129 ТК). Но, чтобы уволить за прогул, нужно соблюдать процедуру для дисциплинарных взысканий (ст. 193 ТК).

Компания сможет выиграть спор с сотрудницей, которая без уважительных причин не вышла на работу после отпуска по уходу за ребенком до трех лет (апелляционные определения Санкт-Петербургского городского суда от 22.09.2015 № 33–17354/2015, Московского городского суда от 30.06.2016 № 33–25074/2016).

Составьте в двух экземплярах акт о том, что сотрудницы не было на рабочем месте. Один экземпляр вместе с требованием объяснить причину отсутствия отправьте работнице по почте. День, когда она получит письмо, вы узнаете из почтового уведомления о вручении.

На ответ у сотрудницы есть два рабочих дня (ст. 193 ТК). Прибавьте к этому сроку время на доставку письма. После этого, если ответ не придет, можно издавать приказ об увольнении.

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