Налоговики могут истребовать любую информацию, если она связана с исчислением налогов и взносов.

Директор — сотрудник компании, даже если он ее единственный учредитель и работает без трудового договора. Он фактически находится в трудовых отношениях со своей организацией (письмо Минтруда от 16.03.2018 № 17–4/10/В-1846). А значит, должен получать зарплату.

Заработная плата — это обязательное условие трудового договора (ст. 57 ТК). Трудинспекторы на местах считают, что директор вправе поменять себе оклад по своему усмотрению. Ведь он сам и принимает решение, и подписывает приказы, значит, согласен с изменением вознаграждения. А вот налоговики не вправе регулировать размер зарплаты.

На требование безопаснее ответить. Иначе инспектор может оштрафовать за отказ от представления сведений (ст.129.1 НК). Объясните, что директор принял решение снизить траты на оплату своего труда.