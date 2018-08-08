Списывайте стоимость товара, как только передадите его покупателю, даже если он еще не расплатился.

Компании на упрощенке учитывают расходы на товары в особом порядке. Нужно оплатить их стоимость поставщику, получить товары на склад и продать их. Когда все эти условия выполнены, расходы можно списывать (п. 2 ст. 346.17 НК). Компания вправе это сделать в момент реализации товаров покупателю (письмо Минфина от 18.11.2013 № 03-11-06/2/49385).

Реализация — это переход права собственности на товар на возмездной основе (п. 1 ст. 39 НК). Дожидаться оплаты от покупателя, чтобы учесть стоимость товара в расходах, не нужно. С этим согласна ФНС (письмо от18.03.2014 № ГД-4-3/4801@).