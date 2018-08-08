Нет, нельзя. Нужно купить и зарегистрировать другой кассовый аппарат.

Продавцы обязаны применять контрольно-кассовую технику. Двум налогоплательщикам нельзя пользоваться одной кассой. В заявлении на регистрацию кассы нужно писать ИНН ее владельца. После регистрации у кассового аппарата будет свой уникальный номер.

Использовать одну кассу для компании и бизнесмена не получится еще по одной причине. Продавец обязан выдать чек, где напечатаны ИНН и наименование компании или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя.