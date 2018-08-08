98 августа 2018

Компания работает на ЕНВД. Директор хочет еще зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Можно ли будет использовать кассу, которую зарегистрировали на ООО? Или нужно покупать новый кассовый аппарат?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Нет, нельзя. Нужно купить и зарегистрировать другой кассовый аппарат.

Продавцы обязаны применять контрольно-кассовую технику. Двум налогоплательщикам нельзя пользоваться одной кассой. В заявлении на регистрацию кассы нужно писать ИНН ее владельца. После регистрации у кассового аппарата будет свой уникальный номер.

Использовать одну кассу для компании и бизнесмена не получится еще по одной причине. Продавец обязан выдать чек, где напечатаны ИНН и наименование компании или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя.

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.