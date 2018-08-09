179 августа 2018

В прошлом году компания применяла упрощенку с объектом «доходы», с 2018 года перешла на «доходы минус расходы». Но в кассовом аппарате настройки не поменяли и все чеки с начала года пробиты неверно. Нужно ли исправлять ошибку и как это сделать?

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отвечает:

Ошибку в системе налогообложения в чеке онлайн-ККТ нужно исправить.

В кассовом чеке нужно отразить систему налогообложения, которую применяет продавец в момент расчета [п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ]. При этом всю информацию из чека касса отправляет в виде фискальных документов в инспекцию.

Упрощенку в кассовом чеке кодируют по-разному в зависимости от объекта налогообложения [приложение № 2 к приказу ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@]. Когда компания меняет объект, нужно обновить настройки кассы. Затем необходимо сформировать отчет об изменении параметров регистрации ККТ и передать его оператору фискальных данных [п. 5 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ].

Чтобы исправить ошибку, пробейте чек с признаком «Возврат прихода» с теми же показателями, что и в ошибочном чеке. Затем оформите чек на «Приход», но уже с правильными данными по системе и объекту налогообложения. Это нужно сделать для каждого неверного чека.

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