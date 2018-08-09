179 августа 2018

Предпринимателям, которые оказывают услуги населению, необязательно пользоваться онлайн-кассой, достаточно выдавать бланки строгой отчетности. Мы доставляем продукты на дом и применяем патент. В штате сотрудников нет, привлекаем помощников по договору подряда. Можем ли мы воспользоваться освобождением от ККТ?

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отвечает:

Да, вы сможете не использовать кассу.

Доставка — это услуга населению. Предприниматели, которые оказывают услуги и выдают бланки строгой отчетности, вправе не применять онлайн-кассу до 1 июля 2019 года, если у них нет наемных работников [ст. 7 Закона № 290-ФЗ].

Другое дело, если доставка — не самостоятельная услуга, а входит в стоимость товара и покупатель рассчитывается с курьером за ваши товары. Тогда вы торгуете в розницу. Если оформите патент или перейдете на ЕНВД по этому виду деятельности, то вы будете вправе при расчетах за продукты выдавать бланки строгой отчетности и работать без ККТ до 1 июля 2019 года.

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