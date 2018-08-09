119 августа 2018

Руководитель компании оплатил деловой ужин личной картой, на чеке стоит его имя. На эту сумму авансовый отчет написала секретарь от своего имени. Если возмещение перечислить ей, а она передаст деньги руководителю, инспекторы не станут предъявлять претензий к расходам?

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отвечает:

Налоговики снимут расходы.

Генеральный директор может оплатить траты компании и получить возмещение по авансовому отчету. Это подтвердит представительские расходы, и компания сможет учесть их для расчета налога на прибыль.

Оформить отчет руководитель должен самостоятельно. Тем более когда на чеке есть информация, что именно директор оплатил ужин.

Налоговики могут решить, что авансовый отчет секретаря не подтверждает расходы компании. Ведь фактически их оплатил директор. Кроме того, инспекторы могут посчитать выплату секретарю ее доходом. Тогда они потребуют НДФЛ.

Если компания неоднократно в течение года списывает траты по неверной первичке, она грубо нарушает правила учета доходов и расходов. За это ее оштрафуют на 10 тыс. руб. (ст. 120 НК).

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