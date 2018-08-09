Оформите трудовую книжку на хранение, если сотрудник не забрал ее в день увольнения и не ответил на ваше уведомление о необходимости сделать это либо дать согласие на отправку по почте.

Невостребованную трудовую книжку положите в сейф или несгораемый шкаф отдельно от книжек работающих сотрудников. Храните до тех пор, пока уволенный не решит ее забрать либо не истечет срок хранения. Он зависит от того, в каком году уволился сотрудник. Если это произошло до 1 января 2003 года, храните книжку 75 лет, если после — 50 лет (ч. 1, 2 ст. 22.1 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ). Эти правила действуют с 18 июня 2017 года.

Срок хранения исчисляйте с 1 января года, следующего за годом увольнения сотрудника.

Пример:



Пример. Если работник уволится в 2018 году и не заберет свою трудовую книжку, срок хранения исчисляйте с 1 января 2019 года. Трудовую книжку храните до 2069 года. Если учреждение ликвидируют, невостребованные трудовые книжки нужно сдать в государственный или муниципальный архив (ч. 10 ст. 23 Закона № 125-ФЗ).

Бывший сотрудник вправе забрать трудовую книжку в течение всего срока ее хранения. Учреждение обязано ее выдать в течение трех дней с момента, когда владелец обратится с письменным заявлением. Если бывший сотрудник согласен получить трудовую книжку по почте, вышлите ее ценным письмом с описью вложения по указанному им адресу. Если в заявлении сотрудника не будет адреса, повторно направьте ему уведомление.

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Чтобы быть уверенным, что сотрудник получит уведомление, отправляйте его заказным письмом с уведомлением о вручении. Если знаете, что бывший сотрудник проживает не по месту регистрации, направьте письмо по обоим адресам. Не выбрасывайте почтовые квитанции. В случае возникновения спора они помогут доказать, что уведомление вы послали своевременно.

В журнале регистрации исходящих документов сделайте отметку, что уведомление направили. Копию исходящего документа подшейте в дело, например в «Исходящие документы. Копии». В книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них напишите, что трудовую книжку при увольнении не выдали, укажите причину и реквизиты уведомления, которое выслали бывшему сотруднику.