Если испортили трудовую книжку работника, например залили ее кофе, оформите дубликат. Причем как можно быстрее. Общее правило о сроках оформления этого документа (в течение 15 дней) в данном случае не действует, так как трудовую книжку испортил не сам сотрудник, а кадровик.

Прежде чем оформлять дубликат, составьте акт, что по вине кадровика испорчена трудовая книжка. Он послужит основанием для выписки дубликата. Ознакомьте с актом владельца трудовой книжки. Его заявление в этом случае не понадобится.

Бланк трудовой книжки получите в бухгалтерии. Учтите: поскольку вины сотрудника нет, возмещать стоимость бланка он не должен. Вернуть деньги за бланк обязан тот, кто испортил трудовую книжку (ст. 238 ТК). В правом верхнем углу титульного листа дубликата сделайте запись от руки или поставьте штамп «Дубликат». На титульной странице трудовой книжки напишите: «Взамен выдан дубликат», укажите серию и номер (п. 1.2 Инструкции № 69).

На титульный лист дубликата переносите только последние данные о сотруднике. Заполняйте дубликат по правилам разделов 1–6 Инструкции № 69. В дубликат из трудовой книжки перенесите все записи, которые можно прочитать. В этом случае она служит источником информации.

Размытые записи о периодах работы у других работодателей, которые сложно прочитать, нужно восстановить. Для этого направьте запрос на прежние места работы сотрудника.

Прежде чем отослать запрос прежнему работодателю, получите от сотрудника письменное согласие. Направьте ему уведомление. Укажите в нем цель, источник, способ получения и характер персональных данных, которые хотите затребовать, последствия отказа (п. 3 ст. 86 ТК). Устного согласия сотрудника недостаточно. В таком случае вас обвинят в нарушении правил работы с персональными данными.

В книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них зарегистрируйте дубликат трудовой книжки. Испорченную книжку выдайте сотруднику под подпись.